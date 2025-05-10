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Журналист извинился перед Лукашенко за ложь о его поведении на параде Победы

Журналист извинился за слова о том, что Лукашенко сидел в ходе шествия на параде
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время шествия военного расчета Белоруссии на параде Победы в Москве на самом деле вставал и даже поднимал кулак в поддержку военнослужащих. Об этом заявил журналист »Коммерсанта» Андрей Колесников, опровергая свой ранее опубликованный репортаж.

«Я вчера в репортаже «Победа была за ними» про парад написал, что Александр Лукашенко не встал, когда мимо шел военный расчет Белоруссии. А тут об этом стали говорить в Белоруссии, я посмотрел видео трансляции парада. Было, встал. И кулак сжал и поднял. И сел», — заявил он.

По словам журналиста, во время суматохи он просто не заметил этого момента. Колесников добавил, что из-за этого стоит принести извинения белорусскому лидеру, потому что это серьезное дело и он бы тоже расстроился.

До этого белорусский телеведущий Григорий Азаренок назвал Колесникова «тварью» и пригрозил «разбить хлебало» из-за слов Лукашенко «благосклонно кивнул» маршировавшим расчетам белорусских солдат на параде в Москве, но не встал, как главы других государств, чьи военные шли следом.

Ранее Лукашенко обвинил ЕС в трансформации в «тоталитарный военный блок».

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