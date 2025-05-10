Российский журналист получил угрозы после слов о Лукашенко

Белорусский телеведущий Григорий Азаренок назвал российского журналиста Андрея Колесникова «тварью» и пригрозил «разбить хлебало» из-за слов последнего о белорусском президенте Александре Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

В статье «Победа была за ними» для газеты «Коммерсантъ» Колесников написал, что прибывший на парад Победы в Москве Лукашенко «благосклонно кивнул» маршировавшим расчетам белорусских солдат, но не встал, как главы других государств, чьи военные шли следом.

«Шел, по обыкновению заложив руку за борт пиджака и на все обращая внимание. Уверен, он и с лошадью возле арки поговорил», — написал российский журналист о белорусском лидере.

Из-за этого статьи Азаренок назвал Колесникова «либералом», а издание «Коммерсантъ» — «туалетной бумагой». Белорус пообещал избить коллегу, чтобы тот «лучше видел своими зенками».

Главный редактор «Коммерсанта» Михаил Лукин назвал произошедшее мышиной возней, отметив, что каждый читатель имеет право на свое мнение.

9 мая в Москве прошел парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В шествии участвовали военные Вооруженных сил РФ и солдаты из дружественных стран.

Ранее Лукашенко назвал прошедший парад Победы лучшим в истории России.