Украина положительно оценила готовность США ужесточить санкции против России

Чиновники Украины довольны тем, что президент США Дональд Трамп и некоторые члены его администрации начали критиковать Россию за отказ идти на компромиссы в вопросе урегулирования конфликта на Украине и допускать ужесточение антироссийских санкций, если позиция Москвы не изменится. Об этом пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на советников президента Украины.

По словам собеседников журналиста, Киев готов рассмотреть возможность компромисса и «двустороннего подхода», а именно прекращение огня на всей линии боевого соприкосновения, а также обсуждение долгосрочных «корневых» проблем.

«Через шесть недель мы поймем, ждет ли нас очередной раунд войны, с США или без них, или мирный сценарий», — сказал один из советников Владимира Зеленского.

По его мнению, в долгосрочной перспективе Украина должна укрепить свою оборонную стратегию и построить ее по примеру Израиля, однако на это могут уйти десятилетия.

Трамп в конце апреля осудил удары российских войск по Украине и выразил мнение, что президент России Владимир Путин не пытается завершить конфликт. Также американский лидер неоднократно грозил Москве новыми санкциями в случае отказа от урегулирования.

Ранее Трамп обратился к России и Украине с призывом.