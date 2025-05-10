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Министр иностранных дел ФРГ пообещал укрепить безопасность в Балтийском море

Новый глава МИД ФРГ намерен укрепить безопасность в Балтийском регионе
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Vytautas Kielaitis/Shutterstock/FOTODOM

Новый министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль пообещал во время своего срока на этой должности укрепить безопасность в регионе Балтийского моря в связи со случаями повреждения подводных кабелей. Об этом он заявил в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).

«Я считаю <…>, что весь этот Балтийский регион до сих пор получал слишком мало общественного внимания, и я хотел бы привлечь к нему больше внимания во время пребывания у власти», — сказал новый глава МИД страны, назвав ситуацию с безопасностью «критической».

Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн на севере ФРГ, подчеркнул Вадефуль, имеет стратегическое значение для обеспечения безопасности Балтийского региона.

В связи с этим немецкое минобороны также рассматривает возможность укрепления баз вооруженных сил страны в этом районе, добавил он.

Накануне новый канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Москву «наконец-то встать на путь настоящих мирных переговоров».

Ранее сообщалось, что полиции ФРГ поручили разворачивать на границе почти всех беженцев.

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