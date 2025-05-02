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Илон Маск прокомментировал возможный запрет «Альтернативы для Германии»

Илон Маск: если АдГ запретят, то это станет крайним нападением на демократию
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Если партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) запретят в ФРГ, то это станет нападением на демократический строй в стране, считает американский предприниматель, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск. Об этом он написал в соцсети X.

«Запрет центристской АдГ, самой популярной партии Германии, стал бы крайним нападением на демократию», — высказался Маск.

До этого со схожим заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио, который сказал, что признание АдГ экстремистской организацией говорит о «скрытой тирании» в ФРГ.

2 мая контрразведка ФРГ признала АдГ правоэкстремистской. В ведомстве заявили, что представители партии «несправедливо относятся к меньшинствам» — в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества. В самой АдГ решение назвали «политическим маневром» и призвали упразднить контрразведку. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц при этом призвал не спешить с запретом деятельности партии.

Ранее во Франции осудили признание партии АдГ правоэкстремистской.

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