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Германия временно перестала считать партию АдГ экстремистской

Bild: с «Альтернативы для Германии» временно сняли статус экстремистской
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Sebastian Willnow/Global Look Press

Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (BfV) временно прекратит публично называть партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) «подтвержденной правоэкстремистской организацией». Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на решение ведомства.

BfV дало обещание административному суду Кельна воздержаться от публичных заявлений о статусе АдГ до вынесения судебного решения. Пресс-релиз, в котором партия классифицировалась как экстремистская, удален с сайта ведомства. Он будет недоступен как минимум до завершения процесса. Этот шаг назван «тактическим ходом»: BfV стремится избежать влияния на судебное разбирательство, где рассматривается законность их выводов об АдГ.

«В связи с идущим процессом и из уважения к суду BfV воздержится от публичных комментариев», — заявили в контрразведке.

Дополнительную информацию обещают предоставить только после вердикта.

Суд должен определить, достаточно ли доказательств в 1108-страничном докладе BfV, чтобы признать всю партию АдГ «безусловно правоэкстремистской».

АдГ 5 мая оспорила в суде решение контрразведки ФРГ признать ее правоэкстремистской.

2 мая контрразведка ФРГ признала АдГ правоэкстремистской. В ведомстве заявили, что представители партии «несправедливо относятся к меньшинствам» — в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества. В самой АдГ решение назвали «политическим маневром» и призвали упразднить контрразведку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее потомок Бисмарка высказался о признании АдГ экстремистской партией в Германии.

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