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Премьер Индии провел встречу с военным руководством

Премьер Индии Моди провел встречу с военным руководством в Нью-Дели
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Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел совещание с военным руководством страны на фоне обострения конфликта с Пакистаном. Об этом сообщает Ani.

Во встрече участвовало министр обороны Индии Раджнатх Сингх, советник по национальной безопасности Аджит Довал и командующие индийскими вооруженными силами.

«Встреча состоялась после ударов Индии по четырем авиабазам в Пакистане рано утром в субботу в ответ на атаку Пакистана на 26 индийских объектов», — говорится в сообщении.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия. Отмечалось, что власти Пакистана не хотят, чтобы в ходе эскалации конфликта с Индией был нарушен «ядерный порог».

Ранее в индийских ВС заявили, что Пакистан перебрасывает войска для наступления на Индию.

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