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Российский сенатор раскритиковал лидеров стран Европы, посетивших Украину

Карасин: приехавшие в Киев европейские лидеры навязывают рецепты урегулирования
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Ludovic Marin/Reuters

Лидеры европейских стран, приехавшие в Киев, пытаются навязать свои рецепты урегулирования украинского конфликта. Об этом в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, действия западных политиков выглядят «цинично и беспомощно».

«Это опять навязывание своих рецептов урегулирования кризиса на Украине, продолжение накачивания ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») современным оружием и возгласы о перемирии», — отметил сенатор.

Он назвал очевидным контраст между уважением, которое в ходе диалога проявляет Москва, и русофобией, которую беспринципно навязывают НАТО и Европейский союз.

Как сказал парламентарий, в этом году в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы в столице РФ приняло участие большое количество иностранных лидеров. Это свидетельствует о том, что мировое большинство подчеркнуто уважительно относится к российской истории, несмотря на попытки Запада привить им противоположные устои.

10 мая в украинскую столицу прибыли премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Последний в своих социальных сетях рассказал, что они с иностранными коллегами приехали на Украину, чтобы «обсудить мир, суверенитет и будущее республики». По словам французского лидера, урегулирование конфликта должно начаться с безоговорочного прекращения огня. Он пригрозил усилить давление на Москву, если она не согласится с этим требованием.

Ранее в Совете безопасности РФ оценили визит европейских лидеров на Украину.

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