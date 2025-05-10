Медведев высказался о визите европейских лидеров на Украину

Медведев в связи с визитом глав стран ЕС в Киев напомнил об угрозах Зеленского

Российские войска, в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ), не занимаются терроризмом. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание, что 10 мая в Киев прибыли лидеры сразу четырех европейских стран. На этом фоне политик напомнил руководителю Украины Владимиру Зеленскому о его угрозах в адрес глав государств, которые посетили парад Победы в Москве. Медведев задался вопросом, что бы делали Зеленский и его зарубежные гости, если бы российское руководство заявило, что не может «гарантировать их безопасность» во время пребывания в Киеве.

«Ладно, не дергайся, крыса! Наша армия, в отличие от бандеровских ублюдков, не занимается терроризмом», — подчеркнул он.

9 мая в Москве состоялись торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В том числе на Красной площади прошел военный парад, в котором приняли участие многие иностранные лидеры. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александар Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и другие.

За несколько дней до этого Зеленский заявил, что «не может гарантировать» безопасность зарубежных коллег во время их визита в Москву.

Ранее в Кремле назвали актом героизма поездку Фицо и Вучича в РФ.