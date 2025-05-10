Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев высказался о визите европейских лидеров на Украину

Медведев в связи с визитом глав стран ЕС в Киев напомнил об угрозах Зеленского
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Российские войска, в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ), не занимаются терроризмом. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание, что 10 мая в Киев прибыли лидеры сразу четырех европейских стран. На этом фоне политик напомнил руководителю Украины Владимиру Зеленскому о его угрозах в адрес глав государств, которые посетили парад Победы в Москве. Медведев задался вопросом, что бы делали Зеленский и его зарубежные гости, если бы российское руководство заявило, что не может «гарантировать их безопасность» во время пребывания в Киеве.

«Ладно, не дергайся, крыса! Наша армия, в отличие от бандеровских ублюдков, не занимается терроризмом», — подчеркнул он.

9 мая в Москве состоялись торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В том числе на Красной площади прошел военный парад, в котором приняли участие многие иностранные лидеры. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александар Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и другие.

За несколько дней до этого Зеленский заявил, что «не может гарантировать» безопасность зарубежных коллег во время их визита в Москву.

Ранее в Кремле назвали актом героизма поездку Фицо и Вучича в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами