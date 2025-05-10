В Женеве начались переговоры США и Китая

В швейцарской Женеве начались переговоры между представителями Китая и США относительно урегулирования торговых вопросов. Об этом сообщило китайское государственное агентство «Синьхуа».

Во встрече участвуют вице-премьер Китая Хэ ​​Липэн и министр финансов США Скотт Бессент. Источник, близкий к переговорам, подтвердил агентству Reuters, что они ведутся.

Отмечается, что после нескольких недель обострения напряженности, приведшего к тому, что пошлины на импорт товаров между двумя крупнейшими экономиками мира превысили 100%, стороны наконец встретились для переговоров.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявил, что США и Китай могут заключить «справедливую» сделку по торговле между странами. Также Трамп отметил, что даже если переговоры сорвутся и не приведут к улучшению торговых отношений, он не будет об этом сожалеть. Он объяснил это тем, что отсутствие торговли с Китаем сэкономит США $1 трлн.

Ранее Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США.