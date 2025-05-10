В Совфеде одной фразой оценили визит лидеров ЕС на Украину

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации, сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале одной фразой прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьеров Британии и Польши Кира Стармера и Дональда Туска в Киев.

«Макрон, Мерц и Стармер в Киеве. Они хотят продолжать уже проигранную войну», — написал Пушков.

До этого французский президент Эммануэль Макрон в соцсети Х написал, что лидеры ЕС прибыли на Украину, чтобы обсудить мир, суверенитет и будущее республики. По его словам, мир должен начаться с безоговорочного прекращения огня, которое Россия якобы отвергает. Если Москва не согласится на него, ЕС усилит давление совместно с Соединенными Штатами, указал Макрон.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил России новыми санкциями, если она не согласится на длительное перемирие в рамках конфликта на Украине и полноценные переговоры. Политик призвал Москву «наконец-то встать на путь настоящих мирных переговоров».

Ранее посол Украины поделился ожиданиями от визитов лидеров ЕС в Киев.