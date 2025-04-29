Во Франции рассказали, что задерживает перевооружение страны

Усилия правительства по перевооружению Франции сталкиваются с бюрократическими трудностями. Об этом сообщил журнал L.

По данным журнала, в последние годы страна последовательно наращивает расходы на оборону. Например, закон о военном планировании предусматривает выделить из бюджета €413 млрд с 2024 по 2030 годы на военные нужды, что на 40% больше, чем за период с 2019 по 2025 годы. Кроме того, министр обороны Франции Себастьен Лекорню планирует увеличить ежегодные траты на оборону с €50,5 млрд до €90 млрд.

В то же время, подчеркивает издание, предприятия ОПК жалуются на промедления с заключением контрактов и задержки с выплатами по ним. L'Express уточняет, что проблема заключается в организации процесса государственных закупок: между договором с организацией и поставками проходит очень много времени.

Журнал указывает, что для реализации своих оборонных амбиций Франции, как и многим другим странам Западной Европы, не хватает производственных мощностей, а строительство заводов сопряжено со множеством экологических, бюрократических и юридических сложностей.

В марте глава Центрального банка Франции Франсуа Вильруа де Гало заявил, что Франция не может позволить себе тратить на оборону значительное количество денег, «чего бы это ни стоило», так как имеет большой госдолг.

Ранее Франция вошла в тройку крупнейших экспортеров оружия в мире.