В США предрекли поражение Украине в конфликте с Россией

Мощь России, показанная на параде Победы в Москве 9 мая, позволяет понять, что Украина не в состоянии даже надеяться на победу в текущем конфликте. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

По его мнению, Украину ждет поражение, и только президент этой страны Владимир Зеленский пытается безрезультатно доказывать обратное.

«Только Зеленский продолжает говорить так, будто хочет, чтобы у него из головы выскочили уши Микки-Мауса. Вот как это воспринимается», — сказал Дэвис.

Военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел 9 мая на Красной площади в Москве.

На параде в этом году было в три раза больше военной техники по сравнению с прошлым годом. Также были продемонстрированы новые образцы машин, которые впервые приняли участие в параде. О том, какие боевые машины проехали на параде, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Испании назвали парад Победы в Москве демонстрацией силы.