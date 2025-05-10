В Будапеште прокомментировали высылку венгерских дипломатов с Украины

Кошкович: Украина начала операцию против Венгрии из-за парада в Москве

Украина начала операцию против Венгрии из-за позиции Будапешта по вопросу расширения Евросоюза и злости из-за проведения парада Победы в Москве. Об этом в соцсети X написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Взяли двух венгерских заложников под надуманным предлогом. Вы сделали это, чтобы отвлечь внимание от неспособности помешать параду в Москве и подорвать голосование венгров по вопросу ускоренного вступления в ЕС для вашего коррумпированного, агрессивного режима», — написал он.

Накануне стало известно, что Украина приняла решение выслать из Киева двух дипломатов Венгрии.

9 мая пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что сотрудники ведомства впервые в истории разоблачили агентурную сеть военной разведки Венгрии. Правоохранители якобы задержали двух шпионов — мужчину и женщину, в прошлом служивших в армии страны. Как рассказали в ведомстве, в том числе задачей агентов был сбор данных о ситуации в Закарпатской области и уязвимых местах региональной системы противовоздушной обороны.

В ответ на это глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что слова представителей Службы безопасности Украины о задержании двух шпионов, якобы работавших на Венгрию, являются частью пропаганды. Министр отметил, что Будапешт сможет решить возникшую проблему после того, как получит официальную и подробную информацию. Позже Венгрия выслала двух украинских шпионов.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия против вступления Украины в ЕС.