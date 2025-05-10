В Кашмире произошли взрывы

В Шринагаре в индийском Кашмире, недалеко от городского аэропорта и местного штаба армии, произошли два громких взрыва. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Кроме того, два взрыва также прогремели в городе Барамулла в Кашмире. Подробности произошедшего не уточняются.

До этого сообщалось, что пакистанская армия уничтожила аэродром в индийском городе Бхатинда, а также авиабазу в индийском городе Акхнур.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире был совершен террористический акт. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Индия ударила по площадкам подготовки террористов в Пакистане.