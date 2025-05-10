США ввели ограничения на передвижения своих дипломатов в Пакистане

США ограничили перемещения своих дипломатов в Пакистане на фоне ударов по Индии

США ограничили перемещения своих дипломатов в Пакистане на фоне ударов Кабула по военным объектам Индии. Об этом пишет Reuters.

Армия Пакистана в тот же день порекомендовала всем жителям страны оставаться дома до дальнейшего уведомления.

До этого США предложили помощь в урегулировании конфликта Индии и Пакистана. Государственный секретарь США Марко Рубио провел переговоры с главнокомандующим армией Пакистана генералом Асимом Муниром в пятницу и призвал Пакистан и Индию найти пути деэскалации конфликта.

Утром 10 мая Пакистан объявил о начале оборонительной военной операции против Индии и нанес удар по аэродрому и ракетным складам соседней страны. Операция получила название «Буньян-ум-Марсус».

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной. После этого Индия перекрыла подачу воды в реке Инд на территорию Пакистана, заблокировав все четыре шлюза. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о риске тотальной войны.

Ранее в Пакистане заявили, что вывели из строя 70% электросетей Индии.