США предложили помощь в урегулировании конфликта Индии и Пакистана

Рубио предложил помощь США в урегулировании конфликта Индии и Пакистана

Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с начальником штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Пакистана генералом Асимом Муниром предложил помощь Соединенных Штатов в урегулировании конфликта Индии и Пакистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Он (Рубио. — «Газета.Ru») продолжил призывать обе стороны к поиску путей деэскалации и предложил помощь США в организации конструктивных переговоров, чтобы избежать будущих конфликтов», — заявила Брюс.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

На следующий день глава минобороны Пакистана заявил, что страна не станет нагнетать напряженность, если Нью-Дели отступит.

Ранее пакистанский премьер объявил сбор военного командования.