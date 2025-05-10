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МИД Украины выразил демарш странам, чьи лидеры посетили Парад Победы в Москве

МИД Украины выразил демарш послам стран, чьи лидеры посетили Москву 9 мая
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Shutterstock

Министерство иностранных дел Украины выразило демарш странам, чьи лидеры посетили Парад Победы в Москве 9 мая, и заявило, что визит якобы «не имеет ничего общего с чествованием памяти». Публикация появилась на сайте внешнеполитического ведомства республики.

В заявлении говорится, что в МИД были приглашены ряд аккредитованных руководителей дипломатических миссий государств, чьи высшие должностные лица присутствовали в Москве, где дипломатам был высказан демарш.

«Был отмечен весомый вклад украинского народа, вместе с другими народами антигитлеровской коалиции и бывшего СССР, в победу над нацизмом 80 лет назад. Украина не позволит России воровать память о прошлом, присваивать коллективную победу или преуменьшать роль украинского народа в ней», — отметили в ведомстве.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие лидеры иностранных государств приехали в Москву на празднование 80-летия Победы, несмотря на оказываемое на них давление.

Ранее на Западе прокомментировали присутствие мировых лидеров на параде Победы.

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