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Захарова высказалась о «сборище» министров Евросоюза во Львове

Захарова сыронизировала над встречей глав МИД Евросоюза во Львове 9 мая
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Пока в Москве проходил парад, посвященный 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, во Львове представители стран Запада устроили «сборище» на «контрасте». Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Ну, держитесь. Пока в Москве проходил парад Великой Победы, западники во Львове решили перебить эффект советом министров иностранных дел Евросоюза», — написала дипломат.

Она разместила на своей странице фотографии, сделанные в Москве и Львове, и подписала их следующим заголовком: «Москва, парад Победы» и «Львов, сборище».

В интервью «Комсомольской правде» Захарова заявляла, что в Москву на торжества в честь Победы приехали люди со всего мира, начиная от глав государств, ветеранов, завершая волонтерами, а во Львове собрались главы МИД стран Европейского союза, и они были в трауре.

«Кто в кроссовках, кто в каких-то тряпицах, кто как пытался изобразить хоть что-то. Но кроме перекошенных морд, искривленных рож не получилось ничего», — отметила представитель МИД РФ.

В параде Победы в Москве приняли участие более 11,5 тыс. военнослужащих министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств — ФСБ, Росгвардии, МЧС, подразделения армий дружественных государств, в том числе более 1,5 тыс. военнослужащих-ветеранов специальной военной операции. По центру столицы прошла историческая и современная техника.

Ранее Путин высоко оценил прошедший в Москве парад Победы.

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80 лет Победы
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