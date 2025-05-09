В Госдуме оценили избрание Льва XIV новым папой Римским

Избрание кардинала Роберта Фрэнсиса Превоста новым папой Римским является важным событием для всего христианского мира. Об этом в интервью RT заявил депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Как мы видим, новый папа принял имя, которое уже ассоциируется с защитой прав трудящихся и социальной справедливостью. Это может говорить о том, что социальная направленность, которую задал папа Франциск, будет продолжена», — заявил он.

По словам политика, в Католической церкви наблюдаются определенные разногласия между консерваторами и реформаторами. По мнению Иванова, в этом контексте Лев XIV может стать объединяющей фигурой.

Депутат отметил, что опыт управления важной куриальной структурой, Дикастерией по делам епископов, дает Льву XIV уникальное понимание ситуации в Католической церкви по всему миру. Иванов подчеркнул, что это в сочетании с пониманием канонического права может привести к осознанным и взвешенным решениям, которые необходимы для стабильности и единства церкви.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил официальное поздравление новоизбранному папе Римскому Льву XIV. В обращении патриарх выразил надежду, что при новом предстоятеле отношения между православной и католической церквями будут развиваться в духе сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Россия направит представителя на интронизацию нового папы Римского.