В КНДР заявили о вечном союзе с Россией

ЦТАК: КНДР всегда будет вместе с Россией

Северная Корея и Россия всегда будут вместе как союзники. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на поздравление в адрес России с 80-летней годовщиной победы в Великой Отечественной войне со стороны властей КНДР.

«Корейский народ и впредь будет неизменно привержен духу и обязательствам Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и РФ, окажет мощную поддержку и помощь российскому правительству и народу в деле защиты суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности государства», — указано в поздравлении.

В КНДР также высоко оценили действия своих войск в Курской области, назвав освобождение оккупированных территорий Курской области от украинских войск — примером непобедимого боевого товарищества России и Корейской Народно-Демократической Республики.

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что подвиг военных КНДР, которые принимали участие в боях в Курской области, будет увековечен в освобожденных городах, селах и на площадях.

Ранее Ким Чен Ын назвал «священной миссией» участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области.