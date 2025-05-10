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Пакистанский премьер объявил сбор военного командования

Geo TV: премьер Пакистана созвал военное командование для операции против Индии
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AP

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф созвал Национальное командование пакистанской армии для начала крупномасштабной военной операции против Индии. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

«Вскоре после того, как Пакистан начал военную операцию против Индии и ударил по нескольким индийским военным объектам, премьер-министр Шахбаз Шариф созвал заседание Национального командования», — сообщает телеканал.

Также сообщается о том, что Пакистан кибератакой вывел из строя 70% электросетей Индии.

Какое-либо подтверждение этому с индийской стороны на данный момент отсутствует, однако издание Indian Express также выпустило предупреждение для жителей страны о возможных кибератаках.

Ранее в минобороны Индии рассказали, как Пакистан прикрывает свои атаки.

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Конфликт Индии и Пакистана
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