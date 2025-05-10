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Сенатор Пушков объяснил роль России в установлении нового миропорядка

Пушкво заявил, что Россия играет ведущую роль в установлении нового миропорядка
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Кирилл Брага/РИА Новости

Россия играет ключевую, ведущую роль в установлении нового мирового порядка, основанного на многополярном устройстве. Об этом в своем Telegram-канале пишет председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации, сенатор Алексей Пушков.

Комментируя сообщения западных изданий о прошедшем в Москве Параде Победы, Пушков отметил общую мысль о том, что стремление Запада устроить изоляцию России на международной арене давным давно провалилась.

«Более того: Москва играет в современном мире ведущую роль в переходе к новому миропорядку, являясь одним из лидеров этого процесса. Изоляция России? О ней уже не говорит даже Байден», — написал Пушков.

Глава крымского парламента Владимир Константинов также заявил, что признание Крыма станет ключевым пунктом при формировании нового миропорядка.

По словам Константинова, будущее признание Крыма означает начало процесса принятия всех международно-политических изменений в мире.

Ранее в МИД РФ прокомментировали отношение Запада и Украины к Крыму.

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