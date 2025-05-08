В России раскрыли ключевой пункт создания нового миропорядка

Признание Крыма станет ключевым пунктом при формировании нового миропорядка. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Это не просто территориальный вопрос, а фундаментальное признание сложившейся ситуации, ключевой пункт при формировании нового миропорядка», — подчеркнул он.

По словам Константинова, будущее признание Крыма означает начало процесса принятия всех международно-политических изменений в мире.

30 апреля портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме дал понять, что не намерен отказываться от признания Крыма российским.

Источники Axios добавили, что, по словам Зеленского, Киев не боится идти на уступки в рамках урегулирования конфликта, однако Украине нужны гарантии безопасности от США.

Ранее в МИД РФ прокомментировали отношение Запада и Украины к Крыму.