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В России раскрыли ключевой пункт создания нового миропорядка

Константинов назвал признание Крыма ключевым пунктом нового миропорядка
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RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Признание Крыма станет ключевым пунктом при формировании нового миропорядка. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Это не просто территориальный вопрос, а фундаментальное признание сложившейся ситуации, ключевой пункт при формировании нового миропорядка», — подчеркнул он.

По словам Константинова, будущее признание Крыма означает начало процесса принятия всех международно-политических изменений в мире.

30 апреля портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме дал понять, что не намерен отказываться от признания Крыма российским.

Источники Axios добавили, что, по словам Зеленского, Киев не боится идти на уступки в рамках урегулирования конфликта, однако Украине нужны гарантии безопасности от США.

Ранее в МИД РФ прокомментировали отношение Запада и Украины к Крыму.

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