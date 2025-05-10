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В Кремле прокомментировали слова Мерца о скором перемирии

Песков: нужно уточнить значение слов Мерца о скором перемирии с Украиной
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Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о скором 30-дневном перемирии с Украиной необходимо уточнить. Об этом сообщает ТАСС.

«Нужно уточнить у господина Мерца, [что он имел в виду]», — отметил Песков.

9 мая канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на то, что на этих выходных сторонам конфликта удастся договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине.

Мерц подчеркнул, что полностью согласен с инициативой президента США Дональда Трампа по 30-дневному прекращению огня, а также добавил, что эту позицию разделяют правительства Франции, Великобритании и Польши.

Также 9 мая президент Финляндии Александр Стубб говорил, что в идеале перемирие на Украине может быть достигнуто в выходные.

Однако, если соглашение не будет подписано, 10 мая запланирована экстренная видеоконференция участников коалиции стран, поддерживающих Украину. На ней обсудят новые санкционные меры против России, включая ужесточение ограничений в финансовом и энергетическом секторах.

Ранее Мерц выступил за быстрое прекращение боев на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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