Глава МИД Турции рассказал о покушении на него

Глава МИД Турции Фидан заявил, что его хотели отравить 5 лет назад

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его хотели отравить около пяти лет назад. Об этом глава турецкой дипломатии рассказал в эфире телеканала 24TV.

«Это было тяжелое отравление мышьяком и ртутью. Отравление произошло где-то, потом это было выявлено в результате анализов. Это произошло 4–5 лет назад», — рассказал Фидан.

На вопрос о том, кто мог бы на него покушаться, Фидан не ответил прямо, добавив, что кроме внутренних врагов у Турции также существуют и внешние противники.

Фидан занял должность главы турецкой дипломатии в 2023 году. До назначения на этот пост он возглавлял Национальную разведорганизацию Турции.

До этого напавший на главу оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Озгюра Озеля объяснил, что злился на политика из-за отказа предоставить ему партийную карточку на питание.

Нападение на Озеля произошло в Стамбуле 4 мая, когда политик в сопровождении охранников и однопартийцев уходил с мероприятия в Культурном центре Ататюрка.

Ранее переживший покушение премьер Словакии изменил график на фоне проблем со здоровьем.