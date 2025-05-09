Вучич обратился к Путину перед переговорами на русском языке

Вучич произнес вступительное слово на переговорах с Путиным на русском языке

На состоявшихся в пятницу переговорах с российским лидером Владимиром Путиным президент Сербии Александр Вучич начал свою вступительную речь полностью на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

Вучич выразил благодарность Путину за оказанное гостеприимство, отметив, что он и вся сербская делегация чувствуют себя в Москве, как дома.

Сербский президент также поблагодарил Путина за поддержку территориальной целостности Сербии, подчеркнул жизненную важность поставок российского газа для страны и выразил надежду на возможность встречи с российским президентом в Белграде.

До этого президент Сербии Александар Вучич рассказал, что дал слово российскому коллеге Владимиру Путину приехать в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также он отметил, что организованный разговор с президентом РФ о развитии российско-сербских отношений очень важен для Белграда.

В связи с 80-летним юбилеем Победы в Москву прибыли руководители нескольких стран. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва, сербский лидер Александар Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, а также Милорад Додик — президент Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, и другие высокопоставленные гости.

Ранее Песков назвал актом героизма приезд Вучича в Москву на День Победы.