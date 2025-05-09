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В Нидерландах сообщили о призыве НАТО увеличить оборонный бюджет

Премьер Нидерландов: генсек НАТО призвал увеличить траты на оборону до 5% ВВП
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Adrien Courant/Etat Major des Armees/AP

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте направил официальное обращение к руководству стран-членов альянса с просьбой увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП к 2032 году. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, пишет ТАСС.

По словам Схофа, в своем письме Рютте уведомил всех партнеров по НАТО о намерении зафиксировать на предстоящем саммите в Гааге этим летом цель по достижению 3,5% от ВВП на прямые военные расходы и 1,5% на сопутствующие статьи, такие как инфраструктура, кибербезопасность и другие.

При этом нидерландский премьер отметил, что в настоящее время в правительстве Нидерландов продолжаются дискуссии относительно повышения оборонных затрат, и на данный момент страна еще не пришла к окончательному решению по этому вопросу.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Европейский союз намеренно раздувает антироссийскую истерию ради увеличения оборонных бюджетов.

Ранее НАТО обеспокоилось влиянием пошлин США на бюджет альянса.

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