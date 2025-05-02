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Пушков объяснил антироссийскую истерию в Европе

Пушков считает, что ЕС намеренно раздувает «угрозу РФ» ради оборонных бюджетов
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Европейский союз намеренно раздувает антироссийскую истерию ради увеличения оборонных бюджетов. Об этом в Telegram-канале пишет глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Дело не в том, что руководители Европы преувеличивают угрозу со стороны России. Все намного хуже: они создают такую «угрозу» намеренно, дабы оправдать свою политику разрыва экономических отношений с Россией и маниакальной траты ресурсов на Украину», — написал Пушков.

Сенатор добавил, что прокси-война с Россией на Украине значительно ослабляет Европейский союз, причем недальновидная политика европейских либералов приведет ЕС не только к финансовым, но и к другим тяжелым последствиям.

До этого глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страны Европы работают над новым пакетом санкций против России.

Ранее во Франции призвали ЕС ввести «самые тяжелые санкции» против РФ.

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