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НАТО обеспокоено влиянием пошлин США на бюджет альянса

Рютте обеспокоен влиянием пошлин США на формирование бюджета НАТО
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Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обеспокоен влиянием американских пошлин на отдельные страны-члены на фоне планов альянса повысить расходы на оборону. Об этом он заявил в интервью японскому телеканалу NHK.

«Мы обеспокоены влиянием ответных тарифных мер на отдельные государства-члены, поскольку это может оказать влияние на бюджеты в то время, когда мы пытаемся увеличить расходы на оборону», — сказал Рютте.

По его мнению, решение американского президента Дональда Трампа может бросить тень на усилия Европы по укреплению своего оборонного потенциала.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили соответствующее решение, пригрозив ответными мерами.

Спустя неделю президент США объявил, что страна приостанавливает действие торговых пошлин на 90 дней в отношении свыше 75 стран.

Ранее пошлины Трампа обрушили акции оборонных компаний Европы.

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