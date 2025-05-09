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Фицо ответил на критику Каллас по поводу его визита в Москву

Премьер Словакии Фицо: у Каллас нет полномочий критиковать мой визит в Москву
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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер Словакии Роберт Фицо на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что у главы евродипломатии Каи Каллас нет полномочий критиковать его визит в Москву по случаю Дня Победы.

«Как у высокопоставленного чиновника Европейской комиссии у тебя нет абсолютно никаких полномочий критиковать суверенного премьера суверенной страны, который конструктивно подходит ко всей европейской повестке», — заявил он, обращаясь к Каллас.

Фицо отметил, что при освобождении Словакии погибли порядка 60 тыс. солдат Красной армии. Политик подчеркнул, что приехал в российскую столицу, чтобы отдать им дань уважения. Премьер также раскритиковал усердные попытки главы евродипломатии установить «новый железный занавес».

Помимо этого, он задался вопросом, как политики должны заниматься дипломатией, если не будут встречаться и говорить о вопросах, на которые у сторон разные взгляды.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал приезд Фицо и президента Сербии Александара Вучича в Москву. Он назвал их поступок актом героизма, на который политики пошли, несмотря на «оголтелое давление».

Ранее Фицо оценил роль СССР в победе над фашизмом.

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