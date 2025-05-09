Депутат Рады пообещала «сдать» своего коллегу СБУ за поздравление с Днем Победы

Нардеп Безуглая сообщила, что заявит в СБУ на Бужанского за поздравление с 9 Мая

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила в своем Telegram-канале, что подаст заявление в Службу безопасности Украины (СБУ) на своего коллегу Максима Бужанского за поздравление с Днем Победы.

«Подаю на этого черта в СБУ. Пусть только не отреагируют!» — написала парламентарий.

Сегодня депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский поздравил граждан Украины с Днем Победы, несмотря на указ главы государства Владимира Зеленского о замене праздника на День Европы.

До этого сообщалось, что жители Украины по-прежнему проявляют интерес к традиционному Дню Победы — именно этот праздник стал самым популярным поисковым запросом в украинском сегменте Google.

В 2023 году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому празднование победы во Второй мировой войне перенесли на 8 мая и оно получило название «День памяти и победы над нацизмом». С этого момента 9 мая в стране начали отмечать как День Европы.

Ранее Медведчук заявил, что у украинцев не отнимут День Победы.