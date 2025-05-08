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Во Франции заявили об утрате суверенитета после Второй мировой войны

Дюпон-Эньян: Франция утратила суверенитет после Второй мировой войны
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OKcamera/Shutterstock/FOTODOM

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил в эфире радиостанции Europe 1, что Франция утратила суверенитет, приобретенный после Второй мировой войны.

«Восьмое мая — это не только победа над нацистской Германией. Речь идет о суверенности Франции. И я могу сказать вам, что 80 лет спустя Франция больше не суверенна», — отметил Дюпон-Эньян.

Он добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон сегодня ведет политику, которая ко всему прочему приведет к потере собственной обороны. К тому же у Франции уже нет собственных границ, валюты, бюджета и законодательства, отметил Дюпон-Эньян.

«Мы должны восстановить суверенитет Франции. И генерал [Шарль] де Голль говорил нечто необычное. Он говорил, что суверенитет и демократия — это две стороны одной медали. Когда нет суверенитета, нет и демократии», — подчеркнул политик.

До этого один из организаторов акции «Бессмертный полк» во Франции Дмитрий де Кошко говорил, что французы возмущены тем, что российских представителей не пригласили на памятные мероприятия, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о параде 9 мая.

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