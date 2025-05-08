Спецпредставитель президента Никарагуа прибыл в Москву

Специальный представитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Факундо Ортега Мурильо прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, передает РИА Новости.

Ожидается, что Ортега Мурильо 9 мая посетит Красную площадь, где состоится юбилейный парад Победы в Великой Отечественной войне.

В феврале стало известно, что Никарагуа покинет Совет по правам человека ООН из-за неуважения к суверенитету страны. Сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо, комментируя ситуацию, заявила, что их страна не желает быть сопричастной к нападениям на суверенитет и равенство других государств.

До этого в августе 2024 года суд в Аргентине выдал ордер на арест президента и вице-президента Никарагуа. Согласно данным с портала Infobae, иск включает основан на обвинениях в многочисленных нарушениях прав человека с 2018 года.

Ранее в Кремле огласили полный список иностранных гостей парада Победы.