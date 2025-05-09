Сотрудничество Сербии с Россией развивается благодаря отказу Белграда ввести санкции против Москвы. Об этом заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью Politico.

По его словам, сербская сторона, руководствуясь своими национальными интересами, не отступает от своей твердой и независимой позиции в данном вопросе, благодаря чему сотрудничество продолжает развиваться.

До этого лидер Республики Сербской (энтитета Боснии и Герцеговины) Милорад Додик после встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что боснийские сербы могут рассчитывать на поддержку Москвы в вопросах, связанных с сохранением условий Дейтонского соглашения.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал визит президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо на Парад Победы в Москву является актом героизма, на который пошли политики, несмотря на оголтелое давление.

Он добавил, что намерения политиков, которые приехали в Москву, чтобы почтить память предков, заслуживают самой высокой оценки.

Ранее Путин обратил внимание на походку премьер-министра Словакии.