Раскрыта одна из тем переговоров президентов РФ и Бразилии

Виейра: конфликт на Украине обсудят на встрече президентов РФ и Бразилии

Тема украинского конфликта будет поднята на встрече президентов России и Бразилии. Об этом РИА Новости сообщил глава МИД Бразилии Мауру Виейра.

Глава бразильского внешнеполитического ведомства добавил, что президенты Бразилии и России Лула да Силва и Владимир Путин уже говорили по телефону несколько раз и всегда в прямой форме говорили о текущем конфликте.

«У меня нет сомнений, что [эта тема] должна быть поднята обеими сторонами. Более того, президент Лула да Силва всегда готов участвовать в любых усилиях для продвижения мира», — заявил Виейра.

Министр иностранных дел Бразилии добавил, что бразильская инициатива, которую страна продвигает совместно с Китаем — «Группа друзей мира», — является хорошим примером желания создания пространства для диалога с целью поиска мирного решения украинского конфликта.

6 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга, комментируя информацию о том, что Бразилия может заменить США в переговорах по Украине, заявил, что в настоящее время речь о смене посредника в переговорах по урегулированию украинского конфликта не идет, Москва продолжает работу с Вашингтоном.

Ранее первая леди Бразилии рассказала о своих предках из России.