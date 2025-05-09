Посол РФ в Британии назвал «беспомощными» новые санкции против Москвы

Новые санкции Великобритании против России не помешают достижению Москвой военно-политических целей на Украине. Об этом заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин в беседе с ТАСС.

Отвечая на вопрос корреспондента после участия в памятной церемонии у советского военного мемориала в Лондоне в День Победы, Келин отметил, что Лондон специально пытается подобрать «выгодную дату» для того, чтобы показать, что может «ввести какие-то ограничения.

«Они (ограничения. — «Газета.Ru») беспомощны. Они совершенно не мешают достижению наших политических и военных целей», — указал собеседник агентства.

9 мая в правительстве Великобритании сообщили о планах ввести крупнейший пакет санкций против так называемого «теневого флота» РФ. Как рассказали в кабинете министров королевства, Лондон намерен ввести рестрикции в отношении 100 танкеров, которые с начала прошлого года перевезли грузы на общую сумму более $24 млрд.

Также стало известно о введении Лондоном санкций в отношении российской страховой компании «Согласие». Она подлежит заморозке активов и санкциям на оказание трастовых услуг.

Ранее в ЕС раскрыли подробности о новых антироссийских санкциях.