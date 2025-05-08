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Каллас раскрыла подробности о новых санкциях ЕС против России

Каллас: новые санкции ЕС против РФ включат много новых ограничений
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила, что 17-й пакет санкций против России включит в себя много новых ограничений, в том числе будут расширены меры против судов, которые Евросоюз связывает с РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«В нем будет много новых ограничений, вы сказали «теневой флот» — да, это будет там», — сказала глава евродипломатии.

Каллас, отвечая на вопрос журналистов по итогам неформального заседания глав МИД Евросоюза в Польше, заявила, что в настоящее время пакет санкций еще не согласован, это планируется сделать 20 мая.

7 мая американское агентство Bloomberg сообщало, что ЕС намерен включить в 17-й пакет санкций компанию «Сургутнефтегаз» и страховую компанию ВСК. Агентство со ссылкой на документы Еврокомиссии, которые она направила на согласование странам Евросоюза, пишет, что 17-й санкционный пакет станет «упрощенным».

Ожидается, что новый пакет будет включать в себя внесение в черный список 60 физических и юридических лиц, а также 150 танкеров. При этом, отмечает Bloomberg, пакет санкций не предусматривает каких-либо новых торгово-экономических мер.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюзу нужно ввести «самые тяжелые санкции» против России. По его словам, подобное решение может помочь нанести удар по российской экономике.

Ранее были названы три страны, которые ввели больше всего санкций против России с 2014 года.

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