Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Великобритания ввела санкции против российской страховой компании «Согласие»

Лондон включил в санкционный список российскую страховую компанию «Согласие»
close
Наталья Селиверстова/РИА новости

Лондон ввел санкции в отношении российской страховой компании «Согласие». Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства Великобритании.

«Следующие наименования были добавлены в единый список и теперь подлежат заморозке активов и санкциям на оказание трастовых услуг: <...> страховая компания «Согласие», — говорится в тексте.

В нем уточняется, что Лондон принял соответствующее решение из-за участия компании «в получении выгоды от правительства РФ или его поддержке путем ведения деятельности в секторе стратегической важности». Речь идет о секторе финансовых услуг.

9 мая в правительстве Великобритании сообщили о планах ввести крупнейший пакет санкций против так называемого «теневого флота» РФ. Как рассказали в кабинете министров королевства, Лондон намерен ввести рестрикции в отношении 100 танкеров, которые с начала прошлого года перевезли грузы на общую сумму более $24 млрд.

Ожидается, что о новых ограничениях объявит премьер-министр страны Кир Стармер. Он сделает это на полях саммита Объединенных экспедиционных сил в канадском городе Осло.

Ранее в Европейском союзе раскрыли подробности о новых антироссийских санкциях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами