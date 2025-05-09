Великобритания ввела санкции против российской страховой компании «Согласие»

Лондон ввел санкции в отношении российской страховой компании «Согласие». Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства Великобритании.

«Следующие наименования были добавлены в единый список и теперь подлежат заморозке активов и санкциям на оказание трастовых услуг: <...> страховая компания «Согласие», — говорится в тексте.

В нем уточняется, что Лондон принял соответствующее решение из-за участия компании «в получении выгоды от правительства РФ или его поддержке путем ведения деятельности в секторе стратегической важности». Речь идет о секторе финансовых услуг.

9 мая в правительстве Великобритании сообщили о планах ввести крупнейший пакет санкций против так называемого «теневого флота» РФ. Как рассказали в кабинете министров королевства, Лондон намерен ввести рестрикции в отношении 100 танкеров, которые с начала прошлого года перевезли грузы на общую сумму более $24 млрд.

Ожидается, что о новых ограничениях объявит премьер-министр страны Кир Стармер. Он сделает это на полях саммита Объединенных экспедиционных сил в канадском городе Осло.

Ранее в Европейском союзе раскрыли подробности о новых антироссийских санкциях.