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На Украине задержали двух человек по подозрению в шпионаже

СБУ задержала двух человек по делу о шпионаже в интересах Венгрии
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении агентурной сети, работавшей в интересах военной разведки Венгрии. По данным ведомства, в рамках операции были задержаны двое граждан, подозреваемых в сборе разведывательной информации на территории Закарпатской области.

По данным СБУ, это первый случай выявления подобной сети на территории Украины. По версии следствия, задача агентов заключалась в изучении уязвимостей в обороне региона — как наземной, так и воздушной, а также в сборе данных о настроениях среди местного населения на случай возможного ввода венгерских войск.

Следствие установило, что одним из задержанных оказался 40-летний бывший военный из Береговского района. Его завербовали в 2021 году, а активировали осенью 2024-го. По данным СБУ, он должен был выяснить реакцию местных жителей и украинских военных на возможное появление миротворческого контингента Венгрии, оценить наличие военной техники на черном рынке, численность правоохранительных органов и другие аспекты обороноспособности региона. Также он занимался разведкой расположения военных объектов, включая позиции зенитных комплексов С-300.

Второй фигурант дела — бывшая военнослужащая СБУ, уволившаяся в этом году. По информации ведомства, она передавала сведения о военной авиации и оборонительных возможностях части, где служила.

Следствие также утверждает, что куратором агентов был сотрудник венгерской военной разведки, чью личность уже удалось установить. Один из агентов, как утверждают в СБУ, пытался расширить сеть и завербовать новых участников.

Дело расследуется по статье о государственной измене. Обвиняемым грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее молдавский агент раскрыл детали контактов с военной разведкой Украины.

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