Посол США прибыла на возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Посол США в России Линн Трейси прибыла на возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что это мероприятие будет одним из центральных, которое организует министерство иностранных дел для зарубежных дипломатов на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передавал ТАСС.

Президент России Владимир Путин заявлял, что у иностранных политиков, которые собираются приехать в Россию 9 мая на празднование 80-летия Победы, мужества гораздо больше, чем у тех, кто им угрожает.

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжества пройдут по всей России. Всего более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к памятной дате. Среди ключевых событий — акции «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

Ранее в Кремле ответили на вопрос, планирует ли генсек ООН приехать в Москву 9 мая.