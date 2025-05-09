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Лев XIV продемонстрировал преемственность Франциску на своей первой мессе

AP: Лев XIV обратился на английском языке во время своей первой мессы
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Vatican Media/Simone Risoluti/Reuters

Папа Римский Лев XIV обратился к кардиналам на английском языке в начале своей первой мессы. Об этом пишет агентство
Associated Press (AP).

«Вы призвали меня нести крест и быть благословленным», — сказал папа Римский, имея в виду, что папский престол — это, с одной стороны, благословение, с другой — ответственность.

Лев XIV призвал кардиналов помочь в распространении католической веры. Агентство отмечает, что это был первый раз, когда новый папа Римский публично выступил на английском языке, после того как в своих первых комментариях миру из лоджии собора Святого Петра он говорил только на итальянском и испанском языках.

AP отмечает, что папа Лев XIV войдя в Сикстинскую капеллу, чтобы отслужить свою первую мессу, продемонстрировал преемственность — как простоту папы Франциска, так и многовековые торжественные традиции Ватикана.

Новый папа Римский надел черные туфли, как это делал Франциск, в отличие от красных туфель Бенедикта, и благословил алтарь благовониями. Никто не держал его за рукава облачения, как это делают многие священнослужители.

Вступительная песня и молитвы были на латыни, но первые два чтения, сделанные монахинями, были на английском, а псалом на итальянском, указало агентство.

8 мая папа Римский Лев XIV впервые выступил перед верующими в Ватикане и произнес свою первую речь. Он стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на Конклаве. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол. Его уже поздравил президент США Дональд Трамп, который отметил, что с нетерпением ждет встречи с понтификом.

Ранее папа Римский Лев XIV объяснил выбор своего имени эпохой революции.

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