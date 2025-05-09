Новый папа Римский заявил, что мир живет в эпоху революции

Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, которого избрали 267-м папой Римским, объяснил выбор своего папского имени Лев XIV тем, что мир живет в эпоху новой революции, как во времена предшественника Льва XIII. Об этом пишет газета La Repubblica со ссылкой на сербского кардинала, архиепископа Белграда Ласло Немета.

Как пишет издание, по завершению ужина кардиналов с новым понтификом после конклава Лев XIV сказал, что хочет уделять особое внимание вопросам социального порядка в современном мире, который переживает цифровую революцию.

«Мне выпала честь сидеть с ним за одним столом, и мы спросили о выборе имени. Это очень интересно. Он сказал, что мы живем во времена новой революции», — рассказал кардинал Ласло Немет.

Кардинал напомнил, что во времена предыдущего Льва XIII, который жил на рубеже XIX и ХХ веков, произошла индустриальная революция.

Немет отметил, что сейчас, как и тогда, наблюдается серьезная проблема с рабочими местами. Новые технологии приводят к уменьшению необходимости в живой рабочей силе, заключил священник.

Винченцо Джоакино Раффаэле Луиджи Печчи, который назвал себя Львом XIII, пробыл на папском престоле с 1878 по 1903 год, чей срок стал одним из рекордных. Тогда он опубликовал наибольшее число энциклик, одна из которых стала наиболее известной — Rerum novarum. Документ был опубликован в 1891 году, он закладывает основы социальной доктрины Римско-католической церкви.

8 мая папа Римский Лев XIV впервые выступил перед верующими в Ватикане и произнес свою первую речь. Он стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на Конклаве. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол. Его уже поздравил президент США Дональд Трамп, который отметил, что с нетерпением ждет встречи с понтификом.

Предшественника Льва XIV Франциска (Хорхе Марио Бергольо) не стало 21 апреля 2025 года в результате продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет. В 2013 году он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что Франциск при жизни назвал угрозу для будущих поколений.