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Суд Швейцарии утвердил соглашение оператора «Северного потока — 2»

В Швейцарии утвердили мировое соглашение оператора «Северного потока — 2»
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Global Look Press

Суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока — 2», и ее кредиторов, которое было заключено 30 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Из материалов следует, что решением суда кантона Цуг было произведено урегулирование выплаты дивидендов, соглашение было заключено между Nord Stream 2 AG и ее кредиторами.

До этого суд в порядке исключения продлил до 9 мая 2025 года окончательный мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG, который должен был истечь в начале января. По данным суда, оператор обязан выплатить полную сумму кредиторам в течение 60 дней с момента суда и направить соответствующее подтверждение в кантональный суд Цуга.

В феврале немецкий политик, глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Германия может избежать продажи газопровода «Северный поток – 2», если национализирует сам газопровод и его инфраструктуру на своей территории. Политик также призвал действовать быстро, чтобы швейцарский суд, который начал дело о банкротстве Nord Stream AG, не выставил газопровод на торги.

В ноябре прошлого года газета The Wall Street Journal писала, что бизнесмен из США Стивен Линч намерен купить газопровод «Северный поток — 2». Он считал, что сделка позволит Западу «контролировать энергоснабжение Европы до конца эры ископаемого топлива», а ему самому – «стать самым богатым парнем».

Ранее депутат бундестага призвала запустить «Северный поток».

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