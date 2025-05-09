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В Китае призвали ознакомиться с резолюциями ГА ООН о борьбе с неонацизмом

МИД КНР рекомендовал ознакомиться с резолюциями ГА ООН о борьбе с неонацизмом
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David J. Phillip/AP

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь в свете совместного российско-китайского заявления рекомендовал ознакомиться с резолюциями Генеральной ассамблеи ООН о борьбе с неонацизмом. Об этом сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что Генассамблея ООН не раз принимала резолюции о борьбе с неонацизмом большинством голосов, что представляет четкую позицию международного сообщества по этому вопросу. Таким образом дипломат ответил на вопрос о том, означает ли позиция, изложенная в заявлении, что Пекин разделяет мнение Москвы о наличии неонацизма в Европе и на Украине.

При этом Линь Цзянь отметил, что у Китайской Народной Республики есть четкая позиция по происходящему на Украине, а также что она не менялась.

Представитель МИД добавил, что Китай готов продолжать играть конструктивную роль в окончательном урегулировании украинского конфликта и достижении устойчивого мира.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений в мире и значительных прорывов в отношениях России и Китая.

Си Цзиньпин 7 мая прибыл с рабочим визитом в Россию. Его переговоры с президентом России Владимиром Путиным состоялись в Кремле на следующий день. По итогам встречи главы двух государств приняли Совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Ранее Си Цзиньпин назвал важную цель в мирном урегулировании конфликта на Украине.

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