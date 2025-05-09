Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей города с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее видеообращение было опубликовано в его Telegram-канале.

Глава российской столицы отметил, что в мае 1945 года СССР одержал победу в самом страшном вооруженном конфликте в истории человечества. Тем самым он отстоял право на жизнь и свободу миллионов людей, а также принес мир всем народам на земле.

Как сказал Собянин, с тех пор прошло уже 80 лет. Но, несмотря на это, подвиг советских солдат и тружеников тыла остается в памяти.

«С ними мы сверяем наши помыслы и дела, учимся мужеству, стойкости и героизму. Свято храним то, что дороже всего — веру и любовь к Отчизне. Сегодня, когда Россия вновь сражается за свободу, добро и справедливость, наследие фронтового поколения является главным оружием будущей победы», — подчеркнул мэр.

Он пообещал, что нынешнее поколение обязательно передаст этот «бесценный дар» своим детям и внукам.

«Спасибо вам, дорогие ветераны! Вечная слава защитникам Родины!» — добавил Собянин.

9 мая в 10:00 мск на Красной площади в Москве начнется парад в честь Дня Победы. После прохода сводных полков военнослужащих в центре российской столицы появятся колонны техники. В том числе по брусчатке пройдут колонны танков, бронеавтомобилей, тягачей и ракетовозов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем Победы.