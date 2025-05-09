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В Венесуэле признали будущее за БРИКС

Глава МИД Венесуэлы Пинто: Мадуро уверен, что за БРИКС будущее
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РИА «Новости»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уверен, что будущее стоит за объединением БРИКС. Его слова привел в интервью ТАСС министр иностранных дел латиноамериканской страны Иван Хиль Пинто, передает ТАСС.

Дипломат заявил, что Венесуэла хочет «быть в будущем».

По словам Пинто, Венесуэла работает над тем, чтобы присоединиться к общему видению объединения.

Президент России Владимир Путин и Николас Мадуро провели переговоры 7 мая в Кремле. Утром в этот день венесуэльский лидер прилетел в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Десять лет назад лидер Венесуэлы уже приезжал в РФ на 9 Мая, когда отмечалось 70-летие Победы. А в октябре прошлого года он прилетал в Казань на саммит БРИКС .

9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров.

Ранее сообщалось, что гости парада Победы собираются на трибунах на Красной площади.

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