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Кнайсль в поздравлении ко Дню Победы рассказала об особой силе россиян

Кнайсль: способность россиян прощать — особая сила
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Максим Блинов/РИА Новости

Доброта и способность россиян прощать агрессора и жить дальше — особая сила. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в своем Telegram-канале.

«‎Думая о всех жертвах и страданиях Советского Союза из-за вторжения немецких танков, солдат многих европейских народов, я поражаюсь доброте русских по отношению к агрессорам. Ваша способность прощать и жить дальше демонстрирует особую силу», — написала она.

Кнайсль также добавила, что праздник отметит в деревне рядом с мемориалом. Она пожелала всем радостного и мирного Дня Победы.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении по случаю Дня Победы подчеркнула особую обязанность россиян — проявлять внимание и заботу к ветеранам Великой Отечественной войны, сохраняя память о подвиге героев.

9 мая в 10:00 мск на Красной площади в Москве начнется парад в честь Дня Победы. После прохода сводных полков военнослужащих в центре российской столицы появятся колонны техники. В том числе по брусчатке пройдут колонны танков, бронеавтомобилей, тягачей и ракетовозов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы.

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