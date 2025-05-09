Президент Туркмении прилетел в Москву

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прилетел в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

В прошлом году Бердымухамедов также участвовал в мероприятиях в честь 79-й годовщины Победы в качестве почетного гостя.

6 мая помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Позже стало известно, что в Москву приедут 27 глав государств: об отмене визитов сообщили глава Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел ковидом в тяжелой форме, второй не приедет из-за «внутренней повестки» республики.

7 мая в РФ уже прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Также он рассказал, что Москва и Пекин намерены совместно защищать итоги Второй мировой войны, существующую международную систему, опирающуюся на ООН и международное право, а также противостоять гегемонии и «политике силы».

Кроме того, на московский парад по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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