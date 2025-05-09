Байден заявил о своей ответственности за президентство Трампа

Бывший президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что он считает себя ответственным за возвращение Дональда Трампа в Белый дом.

«Я принимаю на себя ответственность, потому что, видите ли, я был главным, а он одержал победу. Так что, как вы понимаете, я чувствую ответственность,» -— сказал бывший американский лидер.

По словам Байдена, он испытывает некоторое чувство вины из-за того, что во время его правления у избирателей возникли опасения по поводу безопасности границ и стоимости жизни, что могло повлиять на результаты выборов.

При этом экс-президент отметил, что смог бы победить Трампа, если бы продолжил предвыборную борьбу. Он обратил внимание на то, что в 2020 году у него было больше голосов, чем у Трампа в 2024 году. По мнению Байдена, пандемия негативно сказалась на либеральных демократах как в США, так и за ее пределами, сместив отношение людей к ряду вопросов в худшую сторону.

7 мая Байден заявил, что во время своей каденции дал Украине все необходимое для обеспечения независимости. Так в интервью «Би-би-си» он отреагировал на критику, в том числе из Киева, о недостаточной помощи стране.

Ранее в Британии заявили, что Трамп «становится Джо Байденом».